Haberler

Tarihi Murat Paşa Camisi Yeniden İbadete Açıldı

Tarihi Murat Paşa Camisi Yeniden İbadete Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta 1940'lı yıllarda yıkılan ve aslına uygun olarak yeniden inşa edilen Murat Paşa Camisi, düzenlenen törenle ibadete açıldı. İlk cuma namazı kılınırken, caminin toplumsal ve kültürel önemi vurgulandı.

Muş'ta 1940'lı yıllarda yıkılan ve Vakıflar Bölge Müdürlüğünce aslına uygun olarak yeniden inşa edilen tarihi Murat Paşa Camisi ibadete açıldı.

Murat Paşa Mahallesi'nde 1823'te Osmanlı mimarisiyle yaptırılan ve 1940'lı yıllarda yıkılan tarihi caminin yeniden ayağa kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Aslına uygun olarak inşa edilen tarihi cami, düzenlenen törenle ibadete açıldı, yıllar sonra ilk cuma namazı kılındı.

Törende konuşan Muş Valisi Avni Çakır, camilerin şehirler için önemli yapılar olduğunu söyledi.

Murat Paşa Camisi'ni uzun süre sonra yeniden ibadete açtıklarını belirten Çakır, şunları kaydetti:

"Caminin toplumdaki rolü çok önemlidir. Bu tür yapılar şehirlere kimlik katıyor. Kentimizde bulunan ve dokunmayı bekleyen eserlerimizi yeniden ayağa kaldırmaya çalışacağız. Açılışını yaptığımız camilerimizin yanı sıra bugün de güzel bir caminin açılışını gerçekleştiriyoruz. Emeği geçenlere devletim, milletim ve hemşerilerim adına teşekkür ediyorum. Allah böylesine güzel mekanları insanımızın hizmetine açmayı hepimize nasip etsin."

Bitlis Vakıflar Bölge Müdürü Ali Osman Ayan ise "2017'de yapılan kazılar neticesinde eserin temel kalıntıları ortaya çıkarılmıştı. Tescil işlemleri yapıldı ve meşakkatli bir süreden sonra nihayet camimizi açmış bulunmaktayız. Camimizin yıkık cami olarak anılmasından üzüntü duyuyorduk." dedi.

İl Müftüsü İbrahim Yavuz da İslam medeniyetinin cami merkezli bir medeniyet olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından duaların edildiği törene, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Özer, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Emniyet Müdürü Melih Kuzudişli, AK Parti İl Başkanı Melik Emre, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
Bomba iddia: AK Parti, kendilerine gelmek isteyen iki belediye başkanına kapıyı kapattı

AK Parti, iki belediye başkanına kapıyı kapattı: Sizi istemiyoruz
Abdullah Öcalan 'umut hakkı' talep etti: Devlet adım atmalı

Öcalan "umut hakkı" istedi
Öcalan'ın 'Umut hakkı' talebi sonrası DEM Parti harekete geçti

Öcalan'ın talebi sonrası DEM'den tansiyonu yükseltecek hamle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gastronomi şehrinde mide bulandıran görüntüler! Düğünlere ve lokantalara vereceklerdi

Gastronomi şehrinde mide bulandıran görüntüler
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu

Memur maaşında bir kaleme zam geldi! İşte yeni yılda ödenecek tutar
Yanlış duymadınız! Lamine Yamal artık imza atamayacak

Yanlış duymadınız! Yamal artık imza atamayacak
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem hakkındaki iddialara son nokta konuldu

Herkes o iddiayı konuşuyordu! Test sonuçları belli oldu
Gastronomi şehrinde mide bulandıran görüntüler! Düğünlere ve lokantalara vereceklerdi

Gastronomi şehrinde mide bulandıran görüntüler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrikalılara Nazım Hikmet'in dizeleriyle seslendi

Erdoğan, Afrikalılara Nazım Hikmet'in dizeleriyle seslendi
AK Parti'nin yeni ekonomi paketinin ayrıntıları: Borçlanma oranı, prim desteği, emlak vergisi…

AK Parti'nin hazırladığı yeni paketin detayları belli oldu
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Kalp krizi sonrası ilk gelişme! Fatih Ürek'le ilgili umut veren detay

Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek'ten yeni haber
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
Her yıl binlerce kişi geliyor: Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik

Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik
Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra evden çıkarıldı, hamama götürüldü ve tıraş ettirildi

Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra yıkanıp tıraş ettirildi
Emeklilikte yeni formülün yolu açıldı: İşte faydalanmanın şartları

Emeklilikte yeni formülün yolu açıldı: İşte faydalanmanın şartları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.