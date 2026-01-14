Haberler

Beyoğlu'nda tarihi metruk binanın duvarı yıkıldı

Güncelleme:
İstanbul Beyoğlu'nda Piri Paşa Mahallesi'nde bulunan tarihi metruk bir binanın duvarı bilinmeyen bir nedenle yola doğru yıkıldı. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi, yıkılan duvarın altında kimsenin olup olmadığı kontrol edildi. Sokak çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde tarihi metruk binanın duvarı yıkıldı.

Piri Paşa Mahallesi Müze Sokak'ta bulunan taştan yapılmış metruk binanın duvarı bilinmeyen bir nedenle yola doğru yıkıldı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde tarihi binanın uzun süredir boş olduğu belirlendi.

İtfaiye ekipleri yıkılan duvarın altında herhangi bir kimsenin olup olmadığını tespit etmek için bir süre arama çalışması yaptı.

Taş duvarın üstündeki kalıntıların yeniden yıkılma tehlikesine karşı sokak şerit çekilerek kapatıldı.

Öte yandan, tarihi taş duvarın yıkılma anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel
