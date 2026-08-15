İshak Paşa Sarayı eteklerinde geven balı hasadı

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde İshak Paşa Sarayı'nın inşa edildiği tepenin eteklerinde kente özgü 'geven balı' üretiliyor.

Doğubayazıt ilçe merkezinin 5 kilometre doğusunda, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan İshak Paşa Sarayı'nın inşa edildiği tepenin eteklerinde coğrafi işaret tescilli Ağrı geven balı üretimi yapılıyor. 18'inci yüzyılda inşa edilen ve Lale Devri'ndeki son büyük anıt yapısı olarak bilinen sarayın ziyaretçileri, geven balının hasat heyecanını da yakından görme fırsatı buluyor. Ziyaretçiler, üreticilerden yöreye özgü bal hakkında bilgi alıp, bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Bu arada Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre bu yıl kent genelinde 357 ton bal elde edilmesi bekleniyor. Mart 2022'de Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret belgesi verilen geven balı üretimini yaygınlaştırmak amacıyla İl Özel İdaresi tarafından 4 bin arısız kovan üreticilere dağıtılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı