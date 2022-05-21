Tarihi hanın duvarlarında 'sprey boya' çirkinliği - Haberler

TOKAT'ta, 1600'lü yıllarda yapılan Taşhan'ın arka duvarlarına sprey boyayla yazılar yazıldı. Yüzyıllardır ayakta olan, kentin yöresel ürünlerini yaşatan sanatkarların olduğu Taşhan'ın arka duvarlarına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yazılan yazılar, esnafın tepkisini çekti.

Kentteki Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda yer alan Taşhan, Osmanlı döneminde 1632'de inşa edildi. Dikdörtgen planlı, açık avlulu, 2 katlı yapıya sahip hanın içinde dükkanlar, kuzey ve doğu yönünde revaksız iş yerleri, güney ve batı yönünde ise önünde revaklı dükkanlar yer alıyor. Giriş koridorunun sonunda, sağdan ve soldan 2'nci kata çıkılan handaki bütün odalar revaka açılıyor. Girişin üstünde kubbeli mekan, odalarda ise dışa açılan birer pencere, ocak ve niş bulunuyor. 390 yıldır ayakta duran Taşhan'da, kentin yöresel ürünlerini yaşatan sanatkarlar yer alıyor.