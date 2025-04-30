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Tarihi Gökmedrese, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'ne Devredildi

Tarihi Gökmedrese, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'ne Devredildi
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Tokat'ta bulunan tarihi Gökmedrese, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile imzalanan protokol çerçevesinde Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'ne devredildi. Restorasyon çalışmaları tamamlanan yapı, üniversite tarafından kültürel ve sanatsal etkinliklerde kullanılacak.

Tokat'ta bulunan tarihi Gökmedrese, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesine (TOGÜ) devredildi.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamada, kentin en önemli tarihi yapılarından biri olan Gökmedrese'de 2020 yılında başlayan restorasyon çalışmalarının 2025 yılında tamamlandığı, Gökmedrese'nin devri için Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile yürütülen sürecin sonuna gelindiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Gökmedrese'nin yalnızca mimari bir miras değil, aynı zamanda bilimsel ve kültürel bir merkez olarak değerlendirileceğini vurguladı.

Yılmaz, "Bu değerli yapıyı üniversitemizin kültürel, sanatsal ve akademik etkinliklerinde kullanmak üzere devralıyoruz. Gökmedrese, geçmişle gelecek arasında bir köprü olacak." ifadelerini kullandı.

Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan ise "Gökmedrese oldukça önemli bir tarihi eser. Gökmedrese gibi tarihi yapıların korunarak geleceğe aktarılması önemli. Tarihi yapımızı üniversitemize devrettik. Bu yapımız bundan sonra çeşitli bilimsel ve sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapacak." değerlendirmesinde bulundu.

Devir teslimin ardından Gökmedrese'nin akademik, kültürel ve sanatsal amaçlarla değerlendirilmesi planlanıyor.

Üniversite yönetimi tarafından yapılacak çalışmalarla tarihi yapı, sempozyum, sergi, konferans ve çeşitli sosyal etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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