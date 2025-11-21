Haberler

Tarihi Eseri Çalan Köy Muhtarı Tutuklandı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir evin duvarındaki tarihi eseri çalan köy muhtarı T.K. tutuklandı. Muhtar ile birlikte iki kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde bir evin duvarında bulunan tarihi eser niteliğindeki taşı çalıp tahrip ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan köy muhtarı T.K. tutuklandı.

Kurusarı köyünde muhtar T.K. ile 2 kişi hakkında, evin duvarındaki tarihi eser niteliğindeki taşı çalıp tahrip ettikleri gerekçesiyle Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Nitelikli hırsızlık' ve 'Tarihi eseri tahrip etme' suçlarından soruşturma başlatıldı. Dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan muhtar T.K. savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Söz konusu taş, tahrip edilmiş şekilde ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
