Tarihi el yazması kitabı satmak isterken yakalandı

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde, tarihi eser niteliği taşıyan el yazması kitabı satmak isteyen İ.G., jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma ve Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmada İ.G.'nin elinde bulunan tarihi eseri satmaya çalıştığını belirledi. Şüphelinin adresinde arama yapan jandarma ekipleri, tarihi el yazması bir kitap ele geçirdi. Gözaltına alınan İ.G. hakkında soruşturma devam ederken, tarihi kitap Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ne teslim edildi.