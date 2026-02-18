Haberler

Tarihi camiyi kadınlar imece usulü ile temizledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'ın İliç ilçesindeki 18. yüzyıldan kalma cami, köyün kadınları tarafından temizlenerek ramazan ayına hazırlandı. İmamın daveti üzerine bir araya gelen kadınlar, gönüllü olarak caminin hijyenik durumda olmasını sağladı.

ERZİNCAN'ın İliç ilçesine bağlı Sabırlı köyündeki 18'inci yüzyılda inşa edildiği bilinen, ahşap ve taş işçiliğiyle öne çıkan cami, kadınlar tarafından temizlendi.

İliç ilçesine 6 kilometre uzaklıktaki Sabırlı köyündeki tarihi caminin temizlenerek ramazana hazırlanması için imam hatip Muhammed Altun, gönüllü kadınlar için çağrıda bulundu. İmamın anonsunu duyan kadınlar, temizlik malzemeleri ile camiye geldi. Kadınlar, tarihi camiyi baştan aşağıya imece usulüyle temizleyerek, ramazana hazır hale getirdi.

'BÜTÜN RAMAZAN BURADAYIZ'

Temizliğe katılanlardan Meryem Dal, "Arkadaşlarımızla toplanıp, bir araya geldik. Temizliğimizi yapalım dedik. Allah nasip ederse bütün ramazan buradayız. Oruçlarımızı tutacağız. İbadetlerimizi ve Kur'an-ı bu camide okuyacağız. Camimizi daha temiz, daha düzenli, daha hijyenik olması için temizledik" dedi.

'KENDİNE HAS BİR YAPISI VAR'

Caminin imam hatibi Muhammed Altunkaya da "Camimiz 18'inci yüzyılın ortalarına doğru Abdülhamid Han döneminde yaptırılmıştır ve kendine has bir yapısı var. Camimiz ahşap direkler ve taştan inşa edilmiştir. Ramazan ayı dolayısıyla köyümüzün kadınları camimizi temizlediler kendilerinden Allah razı olsun diyoruz, teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Haber: Barış YALÇINKAYA/ERZİNCAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi

Yeni dönemin kapılarını açacak rapor kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı

Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı
Kredi kartıyla ödeme yaparken bu mesajı görürseniz aman dikkat

Kredi kartıyla ödeme yaparken bu mesajı görürseniz aman dikkat
Kenan Yıldız'a demediklerini bırakmadılar

Olan Kenan'a oldu!
Mourinho'dan Galatasaray'ın Juventus'u perişan etmesine bomba yorum

Galatasaray'ın Juventus'u perişan etmesine bomba yorum
Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı

Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı
Raporda dikkat çeken maddeler! AİHM kararları, kayyum, terör suçları...

Raporun en dikkat çeken maddeleri! Kayyum, terör suçları...
Köyde facia! Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu

Köyde facia! Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu