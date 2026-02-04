Fatih'teki tarihi Arasta Hamamı yenilenecek

Tarihi Arasta Hamamı, Fatih Belediyesi tarafından yeniden düzenlenerek sergi ve müze alanı olarak hizmet verecek.

İlçenin tarihi dokusunun korunarak yaşatılması ve yenilenerek hayata kazandırılması amacıyla planlanan çalışmalar kapsamında ele alınan Arasta Hamamı'nın rölöve, restitüsyon ve restorasyon projesi onaylandı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, çok uzun yıllardır metruk halde duran hamamın Arasta Pazarı'nın bir parçası olduğunu belirterek, tescilli eserlerin projelerini oluşturmanın uzun zaman aldığını söyledi.

Turan, hamamın 16. yüzyıldan kalma bir eser olduğunu anımsatarak, "Hamam olarak ihya edilmeyecek. Çünkü hamamın birçok parçası şu anda burada yok olmuş vaziyette. Fakat çağdaş bir normla beraber bir müze alanı, sergi alanı ve turizmin tam merkezi bir alan haline gelecek. Arasta Pazarı'nın girişinde bir sergi ve müze alanı olarak hem İstanbulluların hem de burayı gezmeye gelen bütün turistlerin hizmetine sunmuş olacağız." ifadelerini kullandı.

Yapının tarihsel olarak Sultanahmet Camisi'nin mimarı Sedefkar Mehmet Ağa tarafından yapıldığını aktaran Turan, projenin uzun zamandır onaydan geçmesini beklediklerini, gerekli onayların ve ihalelerin gerçekleştiğini kaydetti.

Arasta Hamamı projesinin yaklaşık bir yıl içerisinde biteceğini dile getiren Turan, "Bittiğinde belki yüzyıllar boyunca metruk olarak kalan bu yapıyı diğer eserlerimiz gibi İstanbul'a ve tarihe kazandırmış oluruz. Aslında hem miras hem de emanet bu eserler. Ecdadımızdan miras olarak aldık ama bunları aynı zamanda bir emanet olarak gelecek nesillere taşıyoruz." diye konuştu.

Son 25 yıldır Türkiye'de kültürel miras eserlerinin her boyutta ihya edildiğini aktaran Turan, "Şu anda Fatih'te 140'a yakın çeşmeyi ihya ettik. Tekrar ayağa kaldırdık ve su akıttık. Birçok sıbyan mektebi, medreseler ayağa kalktı. Bunları tekrar restore ediyoruz, dolayısıyla büyük bir ihya çalışması var." dedi.

Turan, şöyle devam etti:

"Bugün 12 bine yakın kültürel miras eseriyle Türkiye'de ve dünyada bu kadar ufak bir alanda kültürel miras barındıran bir başka ilçe hemen hemen yoktur. Türkiye'de İstanbul'daki kültürel mirasın yüzde 40'ı şu anda sadece Fatih'in sınırlarında. Halbuki haritaya baktığınızda Fatih çok ufak bir yerdir. Türkiye'deki kültürel miras açısından da bakıldığında medeniyetimizin en büyük şaheserleri şu anda Fatih sınırları içerisinde. Biz de çeşme, sıbyan mektebi, hamam, kalıntı demeden hem de dönem gözetmeden ayağa kaldırabileceğimiz bütün kalıntıları kaldırmaya çalışıyoruz."

Arasta Hamamı'nın restorasyonu tamamlandıktan sonra ücretsiz şekilde ziyarete açık olacağını vurgulayan Turan, hamamın hem sergi alanıyla hem de kadınların el emeği ürünleriyle nitelikli bir hale geleceğini aktardı.