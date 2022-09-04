Tarihi Akdamar Kilisesi'nde 10'uncu ayin (2) Güncel Haberler 'BARIŞ İÇİN DUA ETTİK'Akdamar Kilisesi'nde bugün gerçekleştirilen 10'uncu ayinin ardından Ermeni din adamları tarafından tarihi kilisenin önünde güvercin uçuruldu. 'BARIŞ İÇİN DUA ETTİK' Akdamar Kilisesi'nde bugün gerçekleştirilen 10'uncu ayinin ardından Ermeni din adamları tarafından tarihi kilisenin önünde güvercin uçuruldu. Ardından da açıklamalarda bulunan Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan, yılda bir gün yapılan ayin için İstanbul'dan, Ermenistan ve dünyanın her yerinden gelindiğini söyledi. 'BİN YILLIK ORTAK GEÇMİŞİMİZ VAR' Maşalyan, "Barış ve esenlik içinde bu yılki ibadetimizi gerçekleştirdik. Bize bu kolaylığı sağladıkları için yetkililere teşekkür ediyoruz. Umuyuruz bu tür birlektelikler Türkiye, Ermenistan arasındaki ilişkilerin olumlu gelişmesinde yardımcı olur. Gerçekten bu coğrafyayı paylaşan halklarız. Bin yıllık ortak geçmişimiz var. Güzel şeyler olmuş ve bu güzel şeylerin üzerinde yoğunlaştığımızda gelecek için umut vaat eden ilişkiler geliştirebiliriz. Bugün iki halkın, iki dost halkın barış içinde yaşaması için Kafkasların bir barış çoğrafyasına dönüşmesi için dua ettik. Tanrı ülkemizi korusun, Tanrı insanlığı korusun" dedi. 'HUZUR VE KARDEŞLİK İÇİNDE GERÇEKLEŞTİ' İl Kültür ve Turizm Müdürü Erol Uslu ise ayinin sorunsuz bir şekilde yapıldığını söyledi. Uslu, "Gerekli tüm tedbirler alındı. Bu sürecin herhangi bir aksaklığa mahal vermeden tamamlanması gereken noktaları Emniyet Müdürlüğümüz bütün bileşenlerle birlikte koordineli olarak çalışmalar yapıldı ve ayin gerçekleştirildi. Bu Ermeni ayinine katılım sağlayan herkese de teşekkür ediyoruz ve 10'uncusunu gerçekleştirdiğimiz ayinin huzur, barış ve kardeşlik çerçevesinde gerçekleştiğini söylemek mükündür" dedi. Öte yandan, pandemi nedeniyle sınırlı sayıda kişinin katıldığı ve bu yıl hiçbir kısıtlama oılmayacağı bildirilmesine rağmen katılımın önceki yıllara oranla az olduğu da gözlendi. Saat 11.00'de başlayan ayin yaklaşık 2 saat sürdü. Sonrasında ayine gelenler, tekrar teknelerle adadan ayrıldı. ) Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülay Kuyucu Akdamar Kilisesi Türkiye Güncel Haberler

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