İlber Ortaylı hayatını kaybetti-1 / Arşiv görüntü eklendi
Güncelleme:
78 yaşındaki tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı, Ortaylı'nın vefatının ülke için büyük bir kayıp olduğunu açıkladı.

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sağlık sorunları sebebiyle Koç Üniversitesi Hastanesi'nde bir süredir yoğun bakımda tedavi gören 78 yaşındaki Ortaylı, durumunun ağırlaşması üzerine dün entübe edildi. Ortaylı bugün hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sanal medya hesabından yaptığı açıkalamada "Türkiye büyük bir değerini, bir tarih dahisini yitirdi. Ülkemizin yetiştirdiği en müstesna değerlerden, kıymetli hocamız Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hocamıza Allah'tan rahmet; ailesine, öğrencilerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

