İlber Ortaylı'nın kızı Tuna Ortaylı: Babam çok severek ve dolu dolu yaşadı

Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir Koç Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın 78 yaşında yaşamını yitirmesinin ardından Ortaylı'nın kız kardeşi Nuriye Ortaylı ve kızı Tuna Ortaylı gazetecilere hastane önünde açıklama yaptı.

"BİZE HİSSETTİRMEMEYE ÇALIŞTI"

Ortaylı'nın kız kardeşi Nuriye Ortaylı, "Zaten çok uzun bir süredir çeşitli sağlık sorunlarıyla boğuşuyordu. Giderek artan sorunları vardı ama hayatı, aktif yaşamayı seven biriydi. Bu yüzden mümkün olduğunca gayret etti. Hep enerjik kaldı, bunu bize bile hissettirmemeye çalıştı. Bütün bu süreçte Koç Üniversitesi Hastanesi'nde çalışan herkes, bütün bölümler, hemşiresi, teknisyeni, doktoru ve tüm çalışanlardan çok destek aldık. Hem o hem de biz aile olarak hepsine çok teşekkür ediyoruz. Olabilecek en iyi bakımı aldı; hem tıbbi olarak hem de insani olarak. Onlara çok büyük bir şükran borçluyuz. Arayan, soran ve destek olan herkese de ayrıca çok teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.

TUNA ORTAYLI: ÇOK SEVEREK VE DOLU DOLU YAŞADI

Ortaylı'nın kızı Tuna Ortaylı ise "Başta Koç Üniversitesi Hastanesi'nin başhekimliğinden teknik ekiplere kadar bu süreçte emeği geçen herkese minnettarız. Babam çok severek ve dolu dolu yaşadı. Umarım bu hayatında birilerine dokunmuştur ve bir şekilde faydası olmuştur. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Sağ olun" dedi.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Ortaylı'nın ölümüne ilişkin Koç Üniversitesi Hastenesi'nden yapılan yazılı açıklamada ise "2020 yılından bu yana Hastanemizde çeşitli kronik hastalıkları nedeniyle tedavi altında bulunan Sn. Prof. Dr. İlber Ortaylı bir süre önce tıbbi durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım ünitesine alınmıştır. Gerekli tüm tıbbi müdahalelere rağmen Sn. Prof. Dr. İlber Ortaylı maalesef bugün saat 15.03'te vefat etmiştir. Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz" denildi.

