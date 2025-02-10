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Taraklı Kaymakamlığına Senanur Tunalı Atandı

Taraklı Kaymakamlığına Senanur Tunalı Atandı
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Taraklı Kaymakamlığına vekaleten atanan Senanur Tunalı, görevine başladı. Kamu görevlileri tarafından karşılanan Tunalı, ilçede güzel hizmetler gerçekleştireceklerini ifade etti.

Taraklı Kaymakamlığına vekaleten atanan Senanur Tunalı, görevine başladı.

İlçeye gelen Tunalı, kaymakamlık binası önünde kamu görevlileri tarafından karşılandı.

Kamu personeliyle tanışan Tunalı, daha sonra makamına geçerek görevine başladı.

Tunalı, Taraklı'da görev yapacak olmaktan mutlu olduğunu belirterek, hep birlikte güzel hizmetler gerçekleştireceklerine inandığını kaydetti.

Kaynak: AA / Murat Diri - Güncel
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