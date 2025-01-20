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Taraklı Kaymakamı Burak Serttaş'a Veda Yemeği Düzenlendi

Taraklı Kaymakamı Burak Serttaş'a Veda Yemeği Düzenlendi
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Taraklı Kaymakamlığı görevine 16 ay vekalet eden Burak Serttaş ve eşi için düzenlenen veda yemeğine çok sayıda katılım oldu. Serttaş, Taraklı'da geçirdiği süre zarfında edindiği dostlukları ve yaşadığı mutlulukları dile getirdi.

Taraklı Kaymakamlığına 16 ay vekalet eden Burak Serttaş ve eşi İlçe Emniyet Amiri Komiser Gökçe Serttaş için veda yemeği düzenlendi.

Bir restoranda düzenlenen yemeğe Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Habib Önel, İlçe Emniyet Amir Vekili Uğur Doğan, daire müdürleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Programda konuşan Kaymakam Serttaş, Taraklı'da 16 aylık birlikteliğin sonuna geldiklerini, her kaymakam vekilinin geçirdiği süreci tamamlayarak Ankara ve İngiltere'de eğitim programları olduğundan ilçeye veda ettiklerini söyledi.

Göreve Taraklı'da başlamasından dolayı mutlu olduğunu belirten Serttaş, "Annemin duası kabul olmuş diyorum. Bu bir veda gibi gözükse de bu bir veda değildir. Bu bir başlangıçtır. Burada sayısızca dost edindik. Tabii ki de bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Taraklı için elimizden gelenin en iyisini yaptık. Makamlar mevkiler hep bakidir ama emanetçiler değişir. İbrahim başkanıma da çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir birlikteliğimiz vardı. Kimi zaman mutlu olduk kimi zaman gururlandık." diye konuştu.

Pilavcı da ülkenin hemen her bölgesinde Taraklı'da kaymakamlık yapmış birçok vali ve üst düzey bürokratların bulunduğunu belirterek, "Taraklı'nın geleceği ile ilgili güzel işler olduğunu söyleyebilirim. Sizlerin huzurunda onlara da bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Sayın Kaymakamımla 16 aylık süreçte birlikte güzel işlere imza attık. Vekalet değil asil kaymakam gibi bir süreç geçirdik. Kendisi de artık iyi bir Taraklılıdır. İnşallah Taraklı'yı unutmayacaklar. Emekleri hizmetleri güzel dostluğu için kendisine ve eşine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Veda yemeğinin ardından Kaymakam Serttaş'a Belediye Meclis kararı ile "Fahri Hemşehrilik Belgesi" ve çeşitli hediyeler takdim edildi, toplu hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kaynak: AA / Murat Diri - Güncel
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