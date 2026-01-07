Haberler

Sakarya'da tomruk yüklü tırın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

Sakarya'da tomruk yüklü tırın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde tomruk yüklü bir tırın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde tomruk yüklü tırın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Taraklı ilçesi Hacıyakup Mahallesi mevkisinde Muharrem B. idaresindeki 74 AK 446 plakalı tomruk yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi.

Kazada tıra bağlı 74 ABT 446 plakalı dorse yol kenarına devrilirken, ihbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Arazinin ormanlık alan olması sebebiyle yaralılar, pikap ile bölgeden alınarak kara yolunda bekleyen ambulanslara taşındı.

Yaralanan sürücü Muharrem B. ve yolcular C.K. ile M.Ü, Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Muharrem B, buradaki tedavisinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA / Murat Diri - Güncel
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı

Aralarında Ciciş kardeşlerin büyüğü de var! 19 kişi tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Olta ile nehirden 30 kiloluk balık tuttu

Herkes ne çıkacak diye bekledi, görenlerin ağzı açık kaldı
ABD'li senatörden açık mesaj: Venezuela'dan sonra sıra Küba ve Nikaragua'da

"Önümüzdeki yıl o ülkede yeni bir başkan olacak"
Mert Günok'tan duygusal veda

Mert Günok bu kez ağlattı
Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler

Mehmet Akif'ten Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
Olta ile nehirden 30 kiloluk balık tuttu

Herkes ne çıkacak diye bekledi, görenlerin ağzı açık kaldı
'Son aşkı' 65 yaşındaki adama pahalıya patladı

Tuzağın adı Dilara! 'Son aşkı' 65 yaşındaki adama pahalıya patladı
Mario Balotelli'nin yeni takımını duyanlar çok şaşkın

Balotelli'nin yeni takımını duyanlar çok şaşkın