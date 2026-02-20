Haberler

Sakarya'da TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

Sakarya'nın Taraklı-Göynük yolunda meydana gelen kazada, TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 51 yaşındaki sürücü Hacı İbrahim Karakaş hayatını kaybetti. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SAKARYA'da Taraklı-Göynük yolunda TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada sürücü Hacı İbrahim Karakaş (51), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Taraklı-Göynük kara yolu Ekinciler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Göynük'ten Taraklı yönüne giden Y.P. yönetimindeki 16 BPS 95 plakalı TIR ile karşı yönden gelen Hacı İbrahim Karakaş idaresindeki 45 ALJ 188 plakalı otomobil çarpıştı. İhbarla kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Hacı İbrahim Karakaş, itfaiye ekiplerinin 30 dakika süren çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Karakaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
