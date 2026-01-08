Haberler

Sakarya'daki trafik kazasında yaralanan kişi yaşam mücadelesini kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında ağır yaralanan Fırat Çelik, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kazada diğer iki kişi de yaralandı.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde otomobilin ağaca çarptığı kazada ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Taraklı-Gölpazarı yolunda 6 Ocak'ta otomobilin ağaca çarpması sonucu yaralanan 3 kişiden durumu ağır olan Fırat Çelik (28), tedavi gördüğü Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çelik'in cenazesi, Taraklı Yenidoğan Mahalle Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedilecek.

Taraklı ilçesinde B.Ç. (36) yönetimindeki 54 AAC 169 plakalı otomobil, Taraklı-Gölpazarı yolu Yusufbey Mahallesi Düz Türbe mevkisinde yol kenarındaki ağaca çarpmış, sürücü, Fırat Çelik ve H.I (54) yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Murat Diri - Güncel
Suriye'de tansiyon çok yüksek! Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri

Komşuda tansiyon çok yüksek! Canlı yayında çatışma çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Taksicilere 'mali cihaz' zorunluluğu geliyor

Taksilerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Pendik'te içler acısı manzara! Kimse yanına bile yaklaşamadı

İstanbul'un bir ilçesinden görüntü yağıyor! Manzara içler acısı
Beyaz Saray tarihinin en genç basın sözcüsü! Güzelliğiyle dikkat çekiyor

Daha şimdiden ABD tarihine geçti! Güzelliğiyle herkesi büyülüyor
Hindistan'da yüzü büyük ölçüde kapalı müşterilerin kuyumculara girişi yasaklandı

Bu kıyafetle kuyumcu dükkanına girmek yasaklandı
Taksicilere 'mali cihaz' zorunluluğu geliyor

Taksilerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Kaybolan 12 yaşındaki Duru'dan iyi haber geldi

Her yerde aranan 12 yaşındaki Duru'dan yüreklere su serpen haber
Premier Lig’de Ferdi Kadıoğlu fırtınası

Premier Lig'de Ferdi Kadıoğlu fırtınası