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Taraklı'da Motosiklet Şarampole Devrildi: Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Taraklı'da Motosiklet Şarampole Devrildi: Sürücü Hastaneye Kaldırıldı
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Sakarya'nın Taraklı ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet şarampole devrildi. Sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye sevk edildi.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde şarampole devrilen motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Taraklı-Geyve kara yolunda seyreden Ö.İ. idaresindeki 34 ECF 213 plakalı motosiklet, Hacıyakup Paşalar Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak 20 metre yükseklikten şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık personelince ilk müdahalesi yapılan sürücü, eğimli araziden ambulansa kadar sedyeyle taşındı.

Yaralı sürücü, daha sonra Geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Murat Diri - Güncel

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