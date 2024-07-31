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Taraklı'da minibüste çıkan yangın söndürüldü, tarihi çınar ağacı tedavi edildi

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Sakarya'nın Taraklı ilçesinde park halindeki minibüste çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Aynı ilçede bulunan 7 asırlık çınar ağacı ise tedavi edildi.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde park halindeki minibüste çıkan yangın söndürüldü.

Ankara Caddesi'nde bir iş yerinin önünde park halindeki minibüs, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

İş yeri çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın araçta hasara neden oldu.

-Tarihi çınar ağacı tedavi edildi

Taraklı ilçesinde bulunan 7 asırlık çınar ağacı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla tedavi edildi.

Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, AA muhabirine, Osmanlı kasabası olan Taraklı'nın, çok sayıda tarihi değere ev sahipliği yaptığını belirterek, tarihi çınar ağacının yerli ve yabancı misafirlerin ilgisini çektiğini vurguladı.

Ağacın gövde kısmının, çıkan bir yangında zarar gördüğünü anımsatan Pilavcı, "Ağaçta zamanla açılan oyuğun kapanması için ilaçlama ve bakım çalışması yapıldı. Bizler de geçtiğimiz yıllarda vatandaşlarımızın ziyaret ettiği 7 asırlık çınar ağacının etrafında kamelya ve peyzaj çalışması gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın tarihi çınarın altında daha güzel zaman geçirebilecekleri alanlar oluşturduk, oluşturmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yusufbey Mahallesi Muhtarı Hüseyin Nail Çelikkan da ağacın bakım ve ilaçlama çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

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