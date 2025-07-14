Taraklı'da Kayıp Adam Bahçesinde Ölü Bulundu

Taraklı'da Kayıp Adam Bahçesinde Ölü Bulundu
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Sakarya'nın Taraklı ilçesinde, iki gündür haber alınamayan Fevzi Candemir, bahçesinde ölü bulundu. Jandarma ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde, Candemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde iki gündür kendisinden haber alınmayan kişi bahçesinde ölü bulundu.

Mahdumlar Mahallesi Bakallar mevkisinden aldığı arsaya prefabrik ev yapan Fevzi Candemir'den iki gündür haber alamayan yakınları, bölgedeki vatandaşlardan yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan araştırma sonucu Candemir, bahçesine hayvanları için yaptığı barakanın önündeki tahta parçalarının altında bulundu.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrollerde Candemir'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaynak: AA / Murat Diri - Güncel
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