Sakarya'da çarpışan kamyon ile otomobilde hasar oluştu
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu araçlarda maddi hasar meydana geldi. Sürücüler kazadan yara almadan kurtuldu.
İ.C. yönetimindeki 34 KFF 617 plakalı otomobil ile sürücünün ismi öğrenilemeyen 81 AAE 916 plakalı kamyon, Taraklı-Göynük kara yolu Gölpazarı kavşağında çarpıştı.
Kazanın etkisiyle savrularak yoldan çıkan otomobil, 50 metre sürüklenerek dere kenarında durabildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kamyon ve otomobil sürücüleri kazadan yara almadan kurtuldu, araçlarda hasar oluştu.
Kaynak: AA / Murat Diri