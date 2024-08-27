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Taraklı'da ihtiyaç sahibi çocuklara bisiklet dağıtıldı

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Sakarya'nın Taraklı ilçesinde 'Fırsatlara Pedal Çevir' projesi kapsamında ihtiyaç sahibi 50 çocuğa bisiklet verildi. Projeyle dezavantajlı durumdaki çocukların bilinçli, sağlıklı, özgüveni yüksek bireyler olarak toplumsal yaşamın tüm aşamalarına etkin katılımlarının sağlanması amaçlanıyor.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde "Fırsatlara Pedal Çevir" projesi kapsamında ihtiyaç sahibi 50 çocuğa bisiklet verildi.

Taraklı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca hayata geçirilen proje kapsamında ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen çocuklara bisiklet dağıtılması kararlaştırıldı.

Kaymakam Burak Serttaş, Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı ve kurum amirlerinin katılımıyla Hükümet Konağı önünde düzenlenen programda, 50 çocuğa bisiklet hediye edildi.

Projeyle dezavantajlı durumdaki çocukların bilinçli, sağlıklı, özgüveni yüksek bireyler olarak toplumsal yaşamın tüm aşamalarına etkin katılımlarının sağlanması, mutlu çocukluk geçirmelerine katkı sunularak sağlıklı bireylerin yetişmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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