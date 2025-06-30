Taraklı'da Devrilen Traktörün Altında Kalan Kadın Defnedildi

Taraklı'da Devrilen Traktörün Altında Kalan Kadın Defnedildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybeden 53 yaşındaki H.Y., cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı.

Hacıyakup Paşalar mevkisinde önceki gün meydana gelen kazada yaşamını yitiren H.Y'nin cenazesi, Bakırköy Sokak Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Taraklı ilçesi 28 Haziran'da Taraklı-Geyve kara yolu Hacıyakup Paşalar mevkisinde seyreden Y.Y. (16) idaresindeki traktör, kontrolden çıkarak yol kenarına devrilmiş, aracın altında anne H.Y. (53) yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA / Murat Diri - Güncel
Ece Erken, bir zamanlar 'Eniştem' dediği Sinan Akçıl'la el ele yakalandı

Bir zamanlar 'Eniştem' diyordu, şimdi el ele yakalandılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gram altındaki sert düşüş sonrası çok konuşulacak tahmin

Gram altındaki sert düşüş sonrası çok konuşulacak tahmin
Fenerbahçe transferi bitiriyor! Jhon Duran'ın temsilcisi İstanbul'da

Menajeri İstanbul'da! Dünyaca ünlü golcü isim Fenerbahçe'ye geliyor
Beşiktaş'ın yeni transferi David Jurasek'ten transfer itirafı

Beşiktaş'ı bu yüzden seçmiş
Jandarmayı arayıp ormanı yakacağını söyledi, nedeni de akılalmaz

Jandarmayı arayıp ormanı yakacağını söyledi, nedeni de akılalmaz
Şeyma Subaşı kırmızı bikinili pozuyla karın kaslarını sergiledi

Kırmızı bikinisini giydi! Karın kaslarını sergiledi
Kabine toplantısında emekli maaş zamları masada! İşte konuşulan en düşük aylık

Emekli zammı Erdoğan'ın masasında! İşte konuşulan en düşük aylık
Hamile olduğunu düşünüp hastaneye başvurdu, yapılan tetkik sonucu acı gerçekle yüzleşti

Hamile olduğunu düşünüyordu, hastanede gerçek çok başka çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.