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Taraklı Belediyesi'nde Bayramlaşma Programı

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Taraklı Belediyesi'nde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Programa birçok katılımcı, siyasi temsilciler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı. Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, misafirleriyle yakından ilgilenerek bayramlarını tebrik etti. Programda katılımcılara baklava, sarma ve çay ikramı yapıldı. Başkan Pilavcı, bayramda görevlerini sürdüren kolluk kuvvetleri, sağlık ve itfaiye personelini ziyaret ederek özverili çalışmaları için teşekkür etti.

Taraklı Belediyesi'nde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı yapıldı.

Hizmet binasında yoğun katılımla gerçekleşen programa, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Habip Önel, İlçe Emniyet Amiri Uğur Doğan, MHP İlçe Başkanı Halim Cingöz, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Özen, daire müdürleri, meclis üyeleri, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, belediye personeli ve vatandaşlar katıldı.

Yakından ilgilendiği misafirlerin bayramını tebrik eden Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, "Bayram vesilesiyle gurbetteki ve ilçemizdeki hemşehrilerimizle bir kez daha bir aradayız. Vatandaşlarımızın kazasız, belasız, sağlıklı ve huzurlu bayram geçirmelerini temenni ediyorum." dedi.

Katılımcılara baklava, sarma ve çay ikramı da yapıldı.

Başkan Pilavcı, daha sonra bayramda mesailerini sürdüren kolluk kuvvetleri ile sağlık ve itfaiye personelini görevleri başında ziyaret etti.

Özverili çalışmaları için kendilerine teşekkür eden Pilavcı, "Artık geleneksel hale getirdiğimiz bu ziyaretlerde nöbet tutan kurum çalışanlarımızın bayramlarını tebrik ediyoruz. Kendilerine kolaylıklar diliyoruz. Ülkemizin huzuru, güvenliği, refahı için görev başındalar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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