'Tapu kayıtlarınız terör örgütünün eline geçti' diyerek 2,5 milyon lira dolandırdı

'Tapu kayıtlarınız terör örgütünün eline geçti' diyerek 2,5 milyon lira dolandırdı
AYDIN'ın Çine ilçesinde kendisini kolluk kuvveti olarak tanıttığı kişiyi telefonda 'Tapu kayıtlarınız terör örgütünün eline geçti' diyerek, kandırıp toplam 2,5 milyon lira değerinde para ve ziynet eşyasını dolandırdığı belirlenen M.M.A. (24) jandarma tarafından yakalandı.

AYDIN'ın Çine ilçesinde kendisini kolluk kuvveti olarak tanıttığı kişiyi telefonda 'Tapu kayıtlarınız terör örgütünün eline geçti' diyerek, kandırıp toplam 2,5 milyon lira değerinde para ve ziynet eşyasını dolandırdığı belirlenen M.M.A. (24) jandarma tarafından yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Çine ilçesinde yaşayan K.Ç. (72), kendisini telefonla arayıp, kendisini arayıp, kolluk görevlisi olarak tanıtan kişinin 'Tapu kayıtlarınız terör örgütünün eline geçti. Bu durumdan sizi kurtarmamız için para ve ziynet eşyalarınızı geçici olarak bize vermeniz gerekiyor' diyerek korkutup, toplam 2,5 milyon TL dolandırdığını söyleyerek, jandarmaya şikayetçi oldu. Şikayet üzerine çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphelinin M.A.A. olduğunu tespit etti. M.A.A. evinde yakalanıp gözaltına alındı. M.A.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
