Tapah Tayfunu Çin'in Guangdong Eyaletine Ulaştı
Tapah Tayfunu, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde karaya ulaştı. Tayfun, bu yıl içinde ülkede görülen 16. tayfun olarak kaydedildi ve maksimum rüzgar hızı saniyede 30 metreye ulaştı.
GUANGZHOU, 8 Eylül (Xinhua) -- Tapah Tayfunu, pazartesi günü saat 08.50 civarında Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde karaya ulaştı. Tapah, bu yıl içinde ülkede görülen 16. tayfun olarak kayda geçti.
Eyaletin meteoroloji gözlemevinden yapılan açıklamada merkezine yakın maksimum rüzgar şiddetinin saniyede 30 metreye ulaştığı tayfunun, eyaletin Jiangmen şehrinde karaya çıktığı belirtildi.
Meteoroloji yetkilileri, Tapah'ın saatte yaklaşık 20 kilometre hızla kuzeybatıya doğru ilerleyeceği ve giderek zayıflayacağını tahmin ediyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel