Tanzanyalı Müslümanlar günlerdir hazırlandıkları ramazanı heyecanla bekliyor

Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'da Müslümanların günler önce hazırlanmaya başladıkları ramazan ayı, ülkenin dört bir yanında heyecanla bekleniyor.

Ramazan hazırlıklarına şaban ayının ikinci yarısından itibaren sokakları ve camileri ışıklarla süsleyerek başlayan Müslümanlar, mübarek ay boyunca aile ziyaretlerini de artırıyor.

Ramazanın başlangıcını ülkede hilalin görünmesine göre belirleyen Müslümanlar, bugün hilal görünmese dahi oruç tutmaya başlayacak.

Nüfusun yarısını Hristiyanların oluşturduğu ülkede, Müslümanlara duydukları saygıdan ötürü pek çok Hristiyan, açık alanlarda yeme-içme alışkanlığını terk ediyor.

"Daha fazla paylaşmalıyız"

Darüsselam şehrinin en büyük camilerden Kichangani Camisi'nin imamı Walid Al-Had Kawambwa, AA muhabirine, ramazanı aynı zamanda hayır işleri yapma ayı olarak gördüklerini söyledi.

Ramazan boyunca Müslümanların vakitlerini iyi değerlendirmeleri gerektiğini vurgulayan Kawambwa, "Ramazan, altından daha kıymetli bir fırsat, bundan sonraki ramazana kavuşup kavuşacağımızı bilmiyoruz." dedi.

İmam Kawambwa, Kichangani Camisi'nde ay boyunca sabah, öğlen ve ikindi vakitlerinde tefsir başta olmak üzere, hadis ve Kur'an-ı Kerim okuma gibi programlar yaptıklarını aktardı.

Bu ayda paylaşmanın daha fazla yapılması gerektiğini altını çizen Kawambwa, cami cemaatinden topladıkları maddi yardımları bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını kaydetti.

Liseli öğrenci Yasir Abbas, mübarek ramazan ayına iyi hazırlandığını, Kur'an-ı Kerim'i çokça okuyacağını ve gece ibadetlerini çoğaltacağını belirtti.

Hristiyanlar açık alanlarda yemek yemiyor

Tanzanya'da ramazan ayına saygı gösteren Hristiyanlar, açık alanlarda bir şeyler yiyip içmiyor. Müslümanların daha yoğun olduğu şehirlerdeki lokantaların çoğu ramazan boyunca gündüz kapalı oluyor.

Akşam ezanında Tanzanya'daki Müslümanlar şekerli su içip hurma yiyerek oruçlarını açıyor. Akşam namazından sonra genellikle muhogo olarak bilinen yemek, sebze ve etin yanında hindistan cevizi suyuyla pişirilen muz tüketiliyor.

Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmaları geleneğe dönüştü

Ramazan ayında Tanzanya'da Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmalarının düzenlenmesi gelenek hale geldi. Kur'an okuma yarışması daha çok Darüsselam'daki Mkapa futbol stadında yapılıyor.

Yarışmaya Tanzanya halkıdan seyircilerin yanı sıra farklı ülkelerden kişiller de katılıyor. Bu yıl Tanzanya'daki ülkeler arası Kur'an okuma yarışması 17 Nisan'da Darüsselam'da düzenlenecek.

Tanzanya halkının mensup olduğu dine ilişkin bir veri bulunmasa da ülke nüfusunun yarısının Müslüman olduğu tahmin ediliyor.