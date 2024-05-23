Tanzanya'da Şeker Fabrikasında Patlama: 11 Kişi Hayatını Kaybetti

Tanzanya'da bir şeker fabrikasında meydana gelen patlamada 11 kişi hayatını kaybetti.

Ülke basınındaki haberlere göre, Tanzanya'nın doğusundaki Morogoro bölgesinde faaliyet gösteren bir şeker fabrikasında patlama meydana geldi.

Patlamada, ilk belirlemelere göre aralarında Kenya, Brezilya ve Hindistan vatandaşlarının da bulunduğu 11 kişi yaşamını yitirdi.

Yetkililer, patlamanın fabrikadaki ısı sistemlerinin kontrolü sırasında yaşandığını ve 2 kişinin de ağır yaralandığını açıkladı.