Tanzanya'daki diplomatik misyonlar, yetkilileri seçim sonrası yaşanan ihlallere ilişkin uyardı

Güncelleme:
Avrupa Birliği, İngiltere ve Kanada'nın da aralarında bulunduğu 19 diplomatik misyon, Tanzanya'daki seçim sonrası olaylar hakkında ortak bir bildiri yayınlayarak hükümeti uyardı. Bildiride, yargısız infazlar ve zorla kayıplar gibi iddiaların ele alınması istendi.

Avrupa Birliği (AB), İngiltere, Kanada ve bazı Avrupa ülkelerinin büyükelçilikleri de dahil olmak üzere Tanzanya'daki 19 diplomatik misyon, ülkedeki seçim sonrası durum hakkında ortak bildiri yayınlayarak yetkilileri uyardı.

Ülkedeki 19 diplomatik misyon tarafından yayınlanan ortak bildiride Tanzanya yetkilileri, seçim sonrası olaylarda öldürülen kişilerin cenazelerini iade etmeye, tutukluları serbest bırakmaya ve yargısız infazlar ve zorla kayıplarla ilgili artan iddiaları ele almaya çağrıldı.

Tanzanya'daki diplomatik misyonların can kayıpları ve yaralanmalardan duyduğu endişelerin yer aldığı bildiride, "güvenilir raporların yargısız infazlar, kayıplar, keyfi tutuklamalar ve cesetlerin gizlendiğine dair kanıtlar gösterdiği" ifade edildi.

Bildiriyle Tanzanya hükümeti, 29 Ekim seçimlerinde usulsüzlükleri belgeleyen Afrika Birliği ve Güney Afrika Kalkınma Topluluğu gözlemcilerinin tavsiyelerini uygulamaya çağrıldı.

Seçim protestoları

Tanzanya'da 2021'de kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden dönemin Cumhurbaşkanı John Magufuli'nin yerine göreve gelen Hassan, 29 Ekim'de düzenlenen genel seçimde oyların yüzde 97,66'sını alarak cumhurbaşkanlığını korudu.

CHADEMA lideri Tundu Lissu, vatana ihanet suçlamasıyla cezaevinde bulunduğu için seçime katılamazken, ülkenin ikinci büyük muhalefet partisi Değişim ve Şeffaflık İttifakından (ACT-Wazalendo) Luhaga Mpina'nın adaylığı ise Seçim Kurulunca reddedilmişti.

Seçim sonuçlarına itiraz eden muhalefet partileri, sürecin "adil ve şeffaf" yürütülmediğini öne sürmüştü. Bunun ardından 30 Ekim'de başkent Darüsselam'dan başlayarak ülke geneline yayılan seçim protestolarında, güvenlik güçleriyle göstericiler arasında çatışmalar yaşanmıştı.

İnternet erişiminin kısıtlandığı ülkede çıkan olaylarda, bazı araçlar, bir akaryakıt istasyonu ve polis merkezleri ateşe verilirken, hükümet sokağa çıkma yasağı ilan edip durumu kontrol altına almak için orduyu görevlendirmişti.

İngiltere'den bağımsızlığını 1961'de kazanan Tanzanya'da, Devrim Partisi (CCM) 64 yıldır iktidar partisi olarak yönetimde bulunuyor.

Kaynak: AA / Saadet Firdevs Aparı Bayram
