Tanzanya'da Müslümanlar bayram namazı için camileri doldurdu
Tanzanya'nın Tanga kentinde Müslümanlar, Kurban Bayramı namazı için Merkez Camisi'nde bir araya geldi. Namazın ardından hutbe okundu, dua edildi. Türkiye Diyanet Vakfı ekibi de bayramlaşmaya katıldı ve bağışlanan kurbanlıklar ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.
Tanzanya'nın Tanga kentinde Müslümanlar, Kurban Bayramı namazını kıldı.
Tanga şehrindeki Müslümanlar, çocuklarıyla bayram namazı için Merkez Camisi'nde bir araya geldi.
Namazın ardından bayram hutbesi okundu, dua edildi.
Kurban organizasyonu kapsamında kentte bulunan Türkiye Diyanet Vakfı ekibi de kıldıkları bayram namazının ardından halkla bayramlaştı.
Vakıf gönüllüleri, Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinden bağışlanan kurbanlıkları bayram süresince kesip ihtiyaç sahiplerine dağıtacak.
Kaynak: AA / Fırat Taşdemir