Tanzanya'da Muhalefet Lideri Lissu'nun Yargılanmasına Devam Edilecek

Tanzanya'da ana muhalefetteki Demokrasi ve Kalkınma Partisi (Chadema) lideri Tundu Lissu'nun, vatana ihanet ve halkı isyana teşvik suçlamalarıyla yargılandığı davada, hazirana kadar tutuklu yargılanmasına hükmedildi.

Ulusal basına yansıyan haberlere göre, Darüsselam'daki Kisutu Sulh Ceza Mahkemesi'nde dün hakim karşısına çıkan Chadema lideri Lissu'nun bir sonraki duruşması haziran ayına ertelendi.

Tutuklu yargılanmasına karar verilen Lissu, mahkeme salonundan ayrılırken basın mensuplarına kısa bir açıklama yaparak "İşler ciddileşiyor." ifadesini kullandı.

Lissu, konuşması sırasında iki parmağını havaya kaldırarak partisinin simgesel selamını verdi. Bu selam, adliye dışında bekleyen Chadema üyeleri tarafından coşkuyla karşılandı.

Duruşmayı çok sayıda partili ve destekçi izledi.

Lissu'nun destekçileri de "Reform yoksa seçim de yok" sloganları atarak şarkılar söyledi.

Lissu, vatana ihanet ve halkı kışkırtma suçlarından yargılanıyor.

Öte yandan Associated Press'te (AP) yer alan habere göre, Lissu'nun davasına katılmak üzere gelen bazı Kenyalı siyasetçiler sınır dışı edildi.

Chadema lideri Lissu, 9 Nisan'da düzenlediği bir mitingin ardından vatana ihanet suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Son aylarda Tanzanya'daki muhalefet partileri, düzenledikleri protesto gösterileriyle hükümeti tartışmalı yasa tasarılarını geri çekmeye, artan yaşam maliyetlerini ele almaya ve seçim sürecinin bağımsız şekilde denetlenmesini sağlamaya çağırıyor.