Tanzanya'da Genel Seçim Süreci Başladı

Tanzanya'da seçmenler, 29 Ekim Çarşamba günü yapılacak genel seçimlerde cumhurbaşkanı, milletvekilleri ve yerel yöneticileri belirlemek üzere oy kullanacak.

Yaklaşık 68 milyon nüfuslu ülkede seçimi, bağımsızlıktan bu yana iktidarda bulunan Devrim Partisinin (CCM) adayı ve mevcut Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan'ın kazanması bekleniyor.

Ülkede, 29 Ekim'de yapılacak genel seçimlerde cumhurbaşkanlığı için 16 aday yarışacak.

Ana muhalefetteki Demokrasi ve Kalkınma Partisi (Chadema) Genel Başkanı Tundu Lissu ile ikinci büyük muhalefet partisi Değişim ve Şeffaflık İttifakından (ACT-Wazalendo) Luhaga Mpina'nın adaylıklarının yasaklanması seçimin seyrini değiştirdi.

Ülke genelinde sandığa katılımın düşük olabileceği tahmin edilirken, muhalefet partileri seçim günü için protesto çağrısı yaptı.

Yetkililer ise her türlü yasa dışı gösterinin engelleneceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Hassan, barış çağrısında bulunarak, halkı seçimlere "yoğun katılım göstermeye" davet etti.

Demokrasi ve Kalkınma Partisi (Chadema) Genel Başkanı Tundu Lissu, "vatana ihanet" suçlamasıyla cezaevinde bulunurken, Lissu'nun destekçileri ise suçlamaların "siyasi" olduğunu savunuyor.

Seçim Komisyonundan ağustosta yapılan açıklamada, Değişim ve Şeffaflık İttifakından (ACT-Wazalendo) Luhaga Mpina'nın prosedürlere uymadığı gerekçesiyle adaylığının kabul edilmediği duyurulmuştu.

"CCM Partisi, seçimlere neredeyse rakipsiz giriyor"

Güney Afrika merkezli Güvenlik Çalışmaları Enstitüsünden (ISS) araştırmacı Nicodemus Minde, seçimlere ilişkin değerlendirmesinde, "CCM Partisi, seçimlere neredeyse rakipsiz giriyor. Ana muhalefet partilerinin diskalifiye edilmesi seçmen ilgisini azaltabilir." ifadelerini kullandı.

Darüsselam Üniversitesinden siyaset bilimci Richard Mbunda ise "Toplumdaki hoşnutsuzluk istikrarsızlığa dönüşebilir. Seçim hukuken geçerli ama siyasi meşruiyeti zayıf." değerlendirmesinde bulundu.

Hassan, ilk kez doğrudan halk oylamasına katılacak

İngiltere'den bağımsızlığını 1961'de kazanan Tanzanya'da CCM, 64 yıldır yönetimde bulunuyor.

2015-2021 yıllarında Tanzanya'nın ilk kadın cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev yapan Samia Suluhu Hassan, 2021'de kalp rahatsızlığı nedeniyle ölen dönemin Cumhurbaşkanı John Magufuli'nin yerine göreve gelmiş ve ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı olmuştu.

Bu seçim, Hassan'ın ilk kez doğrudan halk oylamasına katılacağı yarış olacak.

Ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı olan Hassan, reform ve uzlaşı mesajları veriyor.