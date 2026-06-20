Tanzanya'nın Fil Popülasyonu 66.714'e Yükseldi

DARÜSSELAM, 20 Haziran (Xinhua) -- Tanzanya'nın fil popülasyonu, 2024/2025 ulusal yaban hayatı sayımı sonuçlarına göre 66.714'e yükseldi. Bu sayı 2014 yılında 46.408 seviyesindeydi.

Doğal Kaynaklar ve Turizm Bakanı Ashatu Kijaji cuma günü ülkenin kuzeyindeki Arusha kentinde yaptığı açıklamada, son on yılda fil sayısında kaydedilen artışın, hükümetin 2015'ten bu yana kaçak avcılığı engellemek ve yaban hayatı yönetimini güçlendirmek amacıyla uygulamaya koyduğu kararlı önlemler sayesinde gerçekleştiğini söyledi.

Bakan, bu durumun paydaşlarla işbirliği içinde hayata geçirilen koordineli koruma stratejilerinin etkinliğini de ortaya koyduğunu vurguladı.

Kijaji, yaklaşık 130.000 fil bulunan Botsvana ve yaklaşık 100.000 file sahip Zimbabve'nin ardından Tanzanya'nın Afrika'da en fazla file ev sahipliği yapan üçüncü ülke konumunda olduğunu ifade etti.

Tanzanya Yaban Hayatı Araştırma Enstitüsü Araştırma Direktörü Julius Keyyu ise ülkedeki fil nüfusunun yaygın kaçak avcılık nedeniyle 2005 yılı öncesindeki yaklaşık 134.000 seviyesinden 2014'te 46.408'e kadar keskin şekilde gerilediğini söyledi.

Yapılan müdahalelerle bu eğilimin tersine çevrildiğini ve mevcut toparlanmanın sağlandığını kaydeden Keyyu, "Fil sayıları geçmişteki seviyelerle kıyaslandığında halen düşük. Çatışmaların büyük bölümü ise insanların yaban hayatı yaşam alanları üzerindeki baskısının artmasından kaynaklanıyor" dedi.

Kaynak: Xinhua