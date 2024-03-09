Ülke 2. kez aynı kabusu yaşıyor! Deniz kaplumbağası eti yiyen 8 çocuk öldü
2023'te deniz kaplumbağası eti yüzünden 7 kişinin can verdiği Tanzanya'da yine aynı hadise yaşanıyor. Zanzibar bölgesinde deniz kaplumbağası eti yiyen en az 8 çocuk hayatını kaybetti, 78 yetişkin hastanelik oldu.
Tanzanya'nın Zanzibar bölgesine bağlı Pemba Adası'nın Panza Adacığı'nda deniz kaplumbağası eti yiyen en az 8 çocuk hayatını kaybetti.
UTANÇTAN GÜNLERCE HABER VERMEMİŞLER
Mkoani Bölgesi Sağlık Yetkilisi Haji Bakari Haji, örneklerin tıp laboratuvarında incelenmesi sonucu kurbanların deniz kaplumbağası eti yedikten sonra öldüğünün teyit edildiğini söyledi. Haji, kurbanların eti salı günü yedikleri, ancak kınanma korkusuyla olayı cuma gününe kadar yetkililere bildirmediklerini belirtti.
2023'TE AYNI SEBEPTEN 7 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ
Mart 2023'te Tanzanya'nın Hint Okyanusu'ndaki Mafia Adası'nda deniz kaplumbağası eti yiyen 7 kişi ölmüş, 8 kişiyse hastanelik olmuştu. Tanzanya'nın Mafia Adası'ndaki Bweni köyü başkanı Juma Khatibu, kurbanların deniz kaplumbağası etini balıkçılardan alıp yediğini kaydetmişti. Etin zehirli olduğundan şüpheleniliyor.