Tanzanya Cumhurbaşkanı, 4 bin 887 Mahkumu Affetti

Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan, Tanganika ile Zanzibar'ın birleşmesinin 61. yıl dönümü dolayısıyla 4 bin 887 mahkumu affetti.

Tanzanya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, belirli şartları taşıyan 4 bin 887 mahkum için af çıktı.

Tanganika ile Zanzibar'ın birleşmesinin 61. yıl dönümü dolayısıyla getirilen kısmi af, 2 Mart 2025 tarihi itibarıyla en az 2 yıl hapis cezasını tamamlayan mahkumları kapsıyor.

Bebek sahibi kadın mahkumlar ve zihinsel engeli bulunanlar da af kapsamında yer alıyor.

Yolsuzluk, silahlı soygun, bebek öldürme, terörizm, uyuşturucu kaçakçılığı ve siber suçlar gibi ağır suçlardan hüküm giyenler ise kapsam dışında bırakıldı.

Daha önce cumhurbaşkanlığı affından yararlanıp tekrar suç işleyen veya cezaevi kurallarını ihlal eden mahkumlar da kapsam dışında tutuldu.

Af kapsamındaki 4 bin 887 mahkumdan 42'si derhal tahliye edilecek, 4 bin 845'i ise cezalarının kalan kısmını indirilen süreye göre yatacak.