Tanrıkulu'ndan Faili Meçhul Cinayetler İçin Kurulan Daireye İlişkin Soru: Kriter Nedir?

Güncelleme:
(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde faili meçhul cinayetleri araştırmak amacıyla kurulduğu belirtilen daire başkanlığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Tanrıkulu, Bakanlığın yalnızca bazı dosyaların inceleneceği yönündeki yaklaşımına tepki göstererek, "Hangi dosyalar incelenecek, hangileri incelenmeyecek?" diye sordu.

Tanrıkulu, faili meçhul cinayetleri araştırmak amacıyla Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde bir daire başkanlığı kurulduğuna ilişkin açıklamaları değerlendirdi. Tanrıkulu, şunları söyledi:

"Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde faili meçhul cinayetleri araştırmak amacıyla bir daire başkanlığı kurulduğu ifade edildi. Sayın Bakan da bu yönde açıklamalarda bulundu. Ancak dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki resepsiyonda kendisine yöneltilen bir soruya verdiği yanıtta, faili meçhul cinayetlerin tamamının değil, yalnızca bazılarının inceleneceğini açıkça ifade etti. Altını özellikle çizmek istiyorum; faili meçhul her cinayet değil, sadece bazıları incelenecek deniliyor. Buradan Sayın Bakana soruyorum; bunun kriteri nedir? Hangi dosyalar incelenecektir, hangileri incelenmeyecektir? Bu ayrım neye göre yapılacaktır? Arkasında 'derin devlet' olduğu iddia edilen dosyalar mı kastedilmektedir? Örneğin, Diyarbakır'ın orta yerinde öldürülen ve faili meçhul kalan Tahir Elçi suikastı yeniden araştırılacak mıdır? Sayın Bakandan tüm bu sorulara açık ve net yanıtlar bekliyoruz."

Kaynak: ANKA
