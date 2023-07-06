Tank Okul Komutanı Tuğgeneral Selçuk Kaya İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da hayatını kaybeden Tank Okul Komutanı Tuğgeneral Selçuk Kaya için düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Ankara'da bir süredir kanser tedavisi gören Tank Okul Komutanı Tuğgeneral Selçuk Kaya, hayatını kaybetti. Kaya için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazına Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Genelkurmay Başkanı olarak da görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve bakanlık yetkilileri ile katıldı. Tuğgeneral Kaya'nın naaşı, cenaze namazının ardından askerlerin omzunda top arabasına taşınıp defnedilmek üzere Karşıyaka Mezarlığı'na götürüldü. Bakan Güler de Tuğgeneral Kaya'nın ailesine taziye dileklerini iletti.