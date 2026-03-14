Tanju Özcan dosyasında yasak aşk iddiası! Mesajlar ifşa oldu: Hepinize yeterim

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can 28 Şubat'ta başlatılan operasyon kapsamında gözaltına alınmış ve Bolu Sulh Ceza Hakimliği'nde ifade verdikten sonra iki isim de "irtikap" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, Tanju Özcan hakkında hem şantaj mağduru olduğu hem de belediye çalışanı Öznur Çağalı’ya yönelik şantaj suçlamasıyla yargılanmasının talep edildiği iddiaları yer aldı. Dosyada, Özcan ile Çağalı arasında geçtiği öne sürülen mesajlaşmaların da bulunduğu belirtildi.

"YASAK AŞK" İDDİANAMEYE GİRDİ

Gazeteci Fuat Uğur’un aktardığı bilgilere göre; iddianamede, belediye çalışanı Öznur Çağalı’nın telefonunda bulunduğu belirtilen mesaj kayıtlarına da yer verildi. Dosyada, Çağalı ile evli ve bir çocuk babası Tanju Özcan’ın kullandığı öne sürülen hat arasında WhatsApp üzerinden toplam 117 görüşme ve mesajlaşma olduğu ifade edildi.

İddianamede yer aldığı belirtilen bazı mesajlarda şu ifadeler yer aldı:

Tanju Özcan : “Yaa, çok hoşsun.”

Öznur Çağalı : “İnan sadece senin hoşun olmak isterim.”

Tanju Özcan : “Göğüsleri de mi büyüttün?”

"HEPİNİZE YETERİM, SADETTİN SARAN BENİM ABİM"

Başka bir mesajlaşmada ise şu ifadelerin geçtiği aktarıldı:

Tanju Özcan : “Özledin mi”

Öznur Çağalı : “Özledim tabi, sen özledin mi”

Tanju Özcan : “Çok”

Öznur Çağalı : “Aaaaaa başkanım benden başka kimle olabilirsiniz”

Tanju Özcan: “Hepiniz gelin.. Ben yeterim.”

Tanju Özcan : “Sadettin Saran benim abim”

ÖZCAN HEM SANIK HEM MAĞDUR

Tanju Özcan iddianamede ham mağdur hem sanık konumunda yer aldı. Öznur Çağalı'nın eski erkek arkadaşı Mehmet Eren Akgüney'in ikili arasındaki ilişkiyi öğrendiği ve Tanju Özcan'ı arayarak "elimdeki mesajlar ve ses kayıtlarını yayarım" tehdidiyle Özcan'a şantaj yaptığı da iddianamede yer aldı. Özcan'ın iddiasına göre, Akgüney, söz konusu içeriklerin yayımlanmaması karşılığında para, araç ve oto yıkama yeri talep etti.

Öznur Çağalı'nın iddiasına göre, Tanju Özcan "Bu ses kaydını Eren duyarsa ne olur, ben seni koruyacağım, senden hoşlanıyorum, benimle görüşeceksin" şeklinde ifadelerle Çağalı üzerinde baskı kurup şantajda bulunduğu iddiası da iddianamede yer aldı.

SADETTİN SARAN OLAYI NEDİR?

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen "uyuşturucu" soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade vermişti. Saran, adli kontrolle serbest bırakılırken savcılıkta verdiği ifadede özellikle spiker Ela Rümeysa Cebeci ile mesajları gündeme gelmiş, Saran'ın mesajların filmlerden esinlenen şakalar olduğunu belirterek, kendisinin uyuşturucu ile hiçbir ilgisi olmadığını savunmuştu.

Gündem olan mesajlaşmaların bir kısmı şöyle:

Cebeci : İş yerinde kızlarla minik bir doğum günü kutlaması yapacağız, ayarlarım kendimi.

Saran : Onları da getir, hepinize yeterim.

Cebeci : G...leri güzel değil, yoksa ben de düşündüm getirmeyi, kuru g...lüler, yine bir incelerim gideri olanı getiririm.

Saran : :)

