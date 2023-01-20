Tanju Özcan, Altılı Masa'ya mektup yazdı: Beni aday yapın, Erdoğan'ı yeneyim

Seçim tarihinin 14 Mayıs olarak öne çıkmasının ardından gözler adayın belirlenmesi için 6'lı masaya çevrilirken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Altılı Masa'ya mektup yazarak adaylık talebinde bulunan Özcan, "Ben AK Parti ve MHP seçmeninden de yoğun bir destek almışım, oy almışım. Kılıçdaroğlu'nun tarif ettiği aday tiplemesi bana tamamen uygundur. Adayı uzaklarda aramayın. Bu kardeşiniz aday seçilmesi durumunda 21 yıllık Erdoğan dönemine son verecek" dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin gerçekleşeceği tarih olarak 14 Mayıs öne çıkarken, adayın kim olacağı konusunda gözler 6'lı Masa'ya çevrildi. Adayın kim olacağı konusunda vatandaşlar merakla beklerken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da düzenlediği basın toplantısıyla altılı masaya seslendi.

"6'LI MASAYA MEKTUP YAZDIM"

Altılı masaya bir mektup gönderdiğini söyleyen Özcan, "Bugüne kadar yaptığım en ciddi açıklamalar olacaktır. 6 lidere ayrı ayrı yazmak durumunda kaldım bu mektubu, az sonra göndereceğim. Bu mektup göreve talip olma ve aynı zamanda meydan okuma metnidir"

"BEN AK PARTİ VE MHP SEÇMENİNDEN DE DESTEK ALDIM"

Açıklamalarını sürdüren Özcan, şunları söyledi: "Ben AK Parti ve MHP seçmeninden de yoğun bir destek almışım, oy almışım. Yaklaşık 20 yıl sonra belediyeyi geri almış olduk. Belediye başkanlığı görevimin 4 yılını tamamladım.

"ADAYI UZAKLARDA ARAMAYIN"

Göreve gelmemden bu yana en az 20 anket şirketi Bolu'da araştırma yaptı, 2-3 tanesini ben yaptırdım. Ben hepsinde en başarılı 3 belediye başkanından birisi olarak ölçüldüm. Bunu da 6'lı masa isterse bütün anket şirketlerine sorabilir. Erdoğan'a karşı benden daha çok seçim kazanmış gerçek bir Türk milliyetçisi aday bulursanız ona sözüm yok. Sayın Kılıçdaroğlu'nun tarif ettiği aday tiplemesi bana tamamen uygundur. Adayı uzaklarda aramayın. Bu kardeşiniz aday seçilmesi durumunda 21 yıllık Erdoğan dönemine son verecek.

"BEN ERDOĞAN'A MEYDAN OKUYORUM"

Kazanacak aday olsun diyorsanız, seçimlerde rüştünü defalarca ispat etmiş, Erdoğan'ı yüzde 65 oyla Cumhurbaşkanı seçildiği Bolu'da açık şekilde hezimete uğratmış olan Tanju Özcan kardeşinize yol veriniz. Ben Erdoğan'a meydan okuyorum"