Tan Taşçı Trafik Kazasında Yaralandı
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Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şarkıcı Tan Taşçı yaralandı. Kazada aynı istikamette ilerleyen bir cip ile tır çarpıştı. Taşçı tedavisinin ardından taburcu edildi.
Burdur'un Bucak ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaralanan Tan Taşçı, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Ecmel Kayahan (38) idaresindeki 34 GPK 636 plakalı cip, Bucak- Antalya kara yolu Bölge Trafik Denetleme İstasyonu yakınında aynı istikamette ilerleyen Murat Bedir yönetimindeki 15 NK 616 plakalı tırla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada cipteki şarkıcı Tan Taşçı, menajeri olduğu öğrenilen Ecmel Kayahan ve yanlarındaki Mahmut Emre yaralandı.
Sağlık ekiplerince Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Taşçı, tedavisinin ardından taburcu edildi. Kayahan ve Emre'nin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.