Tamire gönderilen kanepeden 110 bin TL'lik altın çıktı - Haberler

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Tamire gönderilen kanepeden 110 bin TL'lik altın çıktı

Demirören Haber Ajansı - Adnan Çelebi - Güncel
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Tamire gönderilen kanepeden 110 bin TL'lik altın çıktı

NİĞDE'de, tamirciye gönderilen kanepenin döşemesinin içinde 110 bin liralık altın bulundu.

NİĞDE'de, tamirciye gönderilen kanepenin döşemesinin içinde 110 bin liralık altın bulundu. Koltuk tamircisi Sercan Sevenk, altınları sahibine teslim etti.

Kent merkezinde oturan ve isminin açıklanmasını istemeyen kişi, eskiyen kanepelerinin tamiri için Sercan Sevenk ile görüştü. 15 yıllık koltuk tamircisi Sevenk, işçisiyle verilen adrese giderek, kanepeleri aldıktan sonra iş yerine getirdi. İşçisiyle kanepeyi söken Sevenk, döşemenin altında 2 kutu buldu. Kutuları açtığında 17 cumhuriyet altını ile 1 çeyrek altını gören Sevenk, kanepenin sahibini arayarak iş yerine çağırdı. Değeri 110 bin TL olan altınlar, sahibine teslim etti.

Sercan Sevenk, "İnsanlar bu altınları ne zorluklarla biriktiriyor. Allah bize haram yedirmesin. İnsanlık görevimizi yaptık" dedi.

Kanepenin sahibi ise altınları unuttuklarını söyledi.


Demirören Haber Ajansı / Adnan Çelebi - Güncel

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