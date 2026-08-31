Manisa'da Motosiklet Yangınını Müşteri Üfleyerek Söndürdü

MANİSA'nın Kula ilçesinde tamirhanede alev alan motosikletteki yangını, iş yerinde bulunan bir müşteri üfleyerek söndürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kula'da Seyfullah Güre'ye ait iş yerine tamir için getirilen motosiklet, henüz belirlenemeyen nedenle bir anda alev aldı. Bunu gören Güre, alevlere müdahale etmek için yangın tüpüne yöneldi. Ancak o sırada iş yerinde bulunan bir müşteri, alevleri üfleyerek söndürdü. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, pek çok kez izlendi, çok sayıda paylaşım aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı