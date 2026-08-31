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Manisa'da Motosiklet Yangınını Müşteri Üfleyerek Söndürdü

Manisa'da Motosiklet Yangınını Müşteri Üfleyerek Söndürdü
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Manisa'nın Kula ilçesinde bir tamirhanede tamir için getirilen motosiklet aniden alev aldı. İş yeri sahibi yangın tüpüne yönelirken, o sırada iş yerinde bulunan bir müşteri alevleri üfleyerek söndürdü. Güvenlik kamerasına yansıyan ve sosyal medyada büyük ilgi gören o anlar, pek çok kez izlendi.

MANİSA'nın Kula ilçesinde tamirhanede alev alan motosikletteki yangını, iş yerinde bulunan bir müşteri üfleyerek söndürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kula'da Seyfullah Güre'ye ait iş yerine tamir için getirilen motosiklet, henüz belirlenemeyen nedenle bir anda alev aldı. Bunu gören Güre, alevlere müdahale etmek için yangın tüpüne yöneldi. Ancak o sırada iş yerinde bulunan bir müşteri, alevleri üfleyerek söndürdü. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, pek çok kez izlendi, çok sayıda paylaşım aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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