Tamino, İstanbul'da Müzikseverlerle Buluştu

Sahne adı Tamino olan müzisyen Amir Moharam Fouad, Türkiye turnesi kapsamında İstanbul'da müzikseverlerle buluştu.

Sanatçı, Epifoni organizasyonuyla KüçükÇiftlik Park'ta konser verdi. Tamino'dan önce sahneye çıkan ünlü besteci ve piyanist Büşra Kayıkçı performans sergiledi.

Yoğun ilginin yaşandığı konserde Tamino, mart ayında yayımlanan "Every Dawn's a Mountain" albümünden şarkılar seslendirdi.

Ayrıca "A Drop Of Blood" eserini seslendirmeden önce şarkıyı Filistin'de acı çeken bütün insanlara adadığını ifade ederek, "Özgür Filistin" diye bağırdı.

Genç müzisyen, yarın Ankara'da CerModern'de, 10 Ekim'de ise İzmir Havagazı Fabrikası'nda konser verecek.