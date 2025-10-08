Tamino, İstanbul'da Müzikseverlerle Buluştu
Sahne adı Tamino olan müzisyen Amir Moharam Fouad, Türkiye turnesi kapsamında İstanbul'da konser verdi. Epifoni organizasyonuyla KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleşen etkinlikte, Tamino 'Every Dawn's a Mountain' albümünden eserler seslendirdi. Konserde Filistin'e destek vermek için özel bir mesaj da verdi.
Sahne adı Tamino olan müzisyen Amir Moharam Fouad, Türkiye turnesi kapsamında İstanbul'da müzikseverlerle buluştu.
Sanatçı, Epifoni organizasyonuyla KüçükÇiftlik Park'ta konser verdi. Tamino'dan önce sahneye çıkan ünlü besteci ve piyanist Büşra Kayıkçı performans sergiledi.
Yoğun ilginin yaşandığı konserde Tamino, mart ayında yayımlanan "Every Dawn's a Mountain" albümünden şarkılar seslendirdi.
Ayrıca "A Drop Of Blood" eserini seslendirmeden önce şarkıyı Filistin'de acı çeken bütün insanlara adadığını ifade ederek, "Özgür Filistin" diye bağırdı.
Genç müzisyen, yarın Ankara'da CerModern'de, 10 Ekim'de ise İzmir Havagazı Fabrikası'nda konser verecek.