Hindistan'da Havai Fişek Fabrikasında Patlama: 21 Ölü, 6 Yaralı

Hindistan'da Havai Fişek Fabrikasında Patlama: 21 Ölü, 6 Yaralı
Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada en az 21 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Patlamanın büyük yıkıma yol açtığı ve yaralıların durumunun kritik olduğu bildirildi.

YENİ DELHİ, 20 Nisan (Xinhua) -- Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletinde bir havai fişek fabrikasında yaşanan patlama sonucu en az 21 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı.

Hindistan'ın resmi radyosu All India Radio'nun pazar günkü haberinde, "Bugün öğleden sonra Tamil Nadu'nun Virudhunagar bölgesindeki V. Muthulingapuram'da bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamada 21 kişi hayatını kaybetti, ağır yaralanan 6 kişi ise acil tedavi için hastaneye kaldırıldı" denildi.

Yanıcı kimyasal madde taşındığı sırada meydana gelen patlama esnasında fabrikadaki dört ayrı bölümde 50 işçinin bulunduğu kaydedildi.

Yaralıların bazılarının durumunun kritik olması nedeniyle ölü sayısının artabileceğinden endişe ediliyor.

Yetkililer, patlamanın fabrikada büyük yıkıma yol açtığını ve tesisi tamamen tahrip ettiğini belirtti.

Kazanın kesin nedenine ilişkin soruşturma devam ediyor.

Hindistan'daki havai fişek fabrikalarında ve dükkanlarında, güvenlik standartlarının çoğu zaman göz ardı edilmesi nedeniyle sık sık kaza sonucu patlama yaşanıyor.

Kaynak: Xinhua
