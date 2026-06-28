Tamar Tanrıyar hakkında resen soruşturma başlatıldı

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı, sanal medyada yayımladığı videolar üzerine Tamar Tanrıyar hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından resen soruşturma başlatarak gözaltı kararı verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılana açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca, bir kısım sosyal medya platformları üzerinden kamuoyuna açık şekilde içeriği suç teşkil eden paylaşımlar yaptığı tespit edilen şüpheli Tamar Tanrıyar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 299. Maddesi'nde düzenlenen 'Cumhurbaşkanına Hakaret' ve 217/A maddesinde düzenlenen 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçlarından resen soruşturma başlatılmış ve şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı