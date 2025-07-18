Tam Puan Alan Öğrenciye Altın Ödülü

Tam Puan Alan Öğrenciye Altın Ödülü
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LGS'de tam puan alan Amil Enes Korkmaz, Niksar Belediye Başkanı Semih Tepebaşı'nı ziyaret etti. Başkan Tepebaşı, başarılarından dolayı Enes'i altın ile ödüllendirdi.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda tam puan alan Amil Enes Korkmaz, Niksar Belediye Başkanı Semih Tepebaşı'nı ziyaret etti.

Korkmaz, ailesiyle ziyaret ettiği Tepebaşı ile bir süre sohbet etti.

Tepebaşı, gösterdiği başarıdan dolayı Enes'i altın ile ödüllendirerek tebrik etti.

Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel
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