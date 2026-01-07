Çorum'da tam buğday ekmeği tüketimi yaygınlaştırılacak

Tarım ve Orman Bakanlığınca, Sağlık Bakanlığı koordinesinde yürütülen "Tam Buğday Ekmeğini Yaygınlaştırma" kampanyası Çorum'da başladı.

Vali Ali Çalgan, Buhara Kültür Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, kampanya ile toplumun daha sağlıklı, lif açısından zengin ve besin değeri yüksek ekmek seçeneklerine yönlendirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Kampanyanın ilk kez Konya'da başlatıldığını, burada başarılı sonuçlar alınmasıyla ikinci aşamada Çorum ve Erzurum'un pilot uygulama kapsamına alındığını belirten Çalgan, kampanya kapsamında kentte üretilecek ekmeklerde buğday ununa en az yüzde 70 tam buğday unu karıştırılacağını, ürünün doğal rengi ve aroması korunarak lif açısından zengin ve besin değeri yüksek ekmekler tüketileceğini bildirdi.

Yemekhanesi bulunan kamu kuruluşlarında tam buğday ekmeği tüketimini yaygınlaştıracaklarını dile getiren Çalgan, kentteki fırınların da deneme üretimi yaptığını kaydetti.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da kampanyayı destekleyeceklerini belirterek, sanayici ve un üreticilerinden kentte yalnızca tam buğday unu üreten bir tesis kurulmasını beklediklerini bildirdi.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber, 2025'te gıda güvenliğini ilgilendiren 1,3 milyon denetim yaptıklarını ve uygunsuzluk tespit edilen 33 bin işletmeye idari para cezası uyguladıklarını söyledi.

Halkın sağlığına yönelik uygunsuz ürün üreten 572 firma ve kişi hakkında savcılıklara suç duyurusunda bulunduklarını, işlemler sonucunda 2,7 milyar liralık cezai işlem uyguladıklarını aktaran Dilber, halk sağlığı açısından gıda güvenliğinden taviz vermediklerini vurguladı.

Tam buğday ekmeği tüketimini yaygınlaştırmak istediklerinin altını çizen Dilber, şöyle devam etti:

"Tam buğday kalp ve damar hastalıklarının azaltılmasında, diyabet ve obezite mücadelesinde ve sindirim sisteminin sağlığı açısından oldukça önemlidir. Aslında tam buğday bir moda değil, bir lüks değil, bir tercih değil, halk sağlığı açısından zorunluluktur. Hatta un olabilmek için buğday tanesinden çalınanları ekmek olarak geri vermektir."

Kampanya ile Konya'da tam buğday ekmeği satışının 20 kata kadar arttığını vurgulayan Dilber, Çorum'da ve Türkiye genelinde de benzer başarılar elde etmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Daire Başkanı Mustafa Kemal Başaralı da gıda ve beslenmenin insan sağlığı açısından çok önemli olduğuna işaret etti.

Konuşmaların ardından Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nden Prof. Dr. Zehra Büyüktuncer Demirel, "Tam buğday ekmeğinin sağlığa etkileri" konulu sunum yaptı.

Her yıl toplam ölümlerin yüzde 22'sinin beslenmeyle ilişkili etmenlerden kaynaklandığını belirten Demirel, beslenmede en büyük problemin tuz, ikinci sırada ise tahıl tüketiminden kaynaklandığını vurguladı.

Konya'nın Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ise 2025 yılı temmuz ayında kampanyayı başlattıklarını, şimdiye dek evine tam buğday harici ekmek almadığını ve yaklaşık 7 kilo verdiğini anlattı.

Tanıtımın ardından kentteki çeşitli fırınlarda tam buğday unundan üretilen ekmek, simit, poğaça gibi ürünler sergilendi.