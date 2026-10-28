Tallin'de teslimat robotu otobüsle çarpıştı, 9 yolcu yaralandı; robot uzaklaştı

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Estonya'nın başkenti Tallin'de otobüs ile teslimat robotunun çarpışması sonucu 9 kişinin yaralandığı, kazaya neden olan robotun polis gelmeden bölgeden ayrıldığı belirtildi.

Estonya kamu yayıncısı ERR'nin haberine göre, Tallin merkezindeki Luise ve Tehnika caddelerinin kesişiminde bulunan yaya geçidinde 26 Ekim'de yerel saatle 18.00 sıralarında bir otobüs ile yemek ve market siparişlerini otonom olarak teslim etmek üzere kullanılan, kaldırımlarda hareket eden tekerlekli bir teslimat robotu çarpıştı.

Tehnika Caddesi yönünden gelen teslimat robotu, araçlara yeşil ışık yandığı sırada yaya geçidinden karşıya geçmeye çalıştı. Otobüs şoförü ve diğer sürücüler de robotun kırmızı ışıkta geçtiğini doğruladı.

Seyir halinde olan otobüsün şoförü, kazayı önlemek için ani fren yaptı. Bu sırada ayaktaki yolculardan 9'u düşerek yaralandı.

Otobüsün kamerasına yansıyan görüntülerde, otobüs ile robotun çarpıştığı ve robotun yol boyunca sürüklendiği görüldü.

Çarpışmanın ardından teslimat robotu, polis kaza yerine gelmeden bölgeden ayrıldı.

Trafik kazasına karışan bir tarafın yasal yükümlülüklerini yerine getirmeden bölgeden ayrılması suç teşkil edebiliyor.

Tallinn Ulaşım Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Andrei Novikov, ERR'ye yaptığı açıklamada, kazanın koşullarının polis tarafından belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

Novikov, otobüsün teslimat robotuyla çarpışması sonucu yolcuların düştüğünü belirterek, robotun çarpışmanın ardından uzaklaştığını ve polisin kazanın nedenini araştıracağını kaydetti.

Kaynak: AA