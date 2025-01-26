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Talas'ta Yarıyıl Tatili Çocuklar İçin Renkli Tiyatro Gösterisi

Talas'ta Yarıyıl Tatili Çocuklar İçin Renkli Tiyatro Gösterisi
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Talas Belediyesi, yarıyıl tatiline giren çocuklar için 'Küçük Prens' adlı müzikli ve danslı tiyatro oyunu organize etti. Etkinlikte çocuklar gösterilere eşlik etti. Ücretsiz olan bir sonraki gösteri ise 'Maharetli Ayı Avcıya Karşı' adlı oyun olacak.

Talas Belediyesinin yarıyıl tatiline giren çocuklar için hazırladığı "Küçük prens" adlı tiyatro oyunu sergilendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde müzikli ve danslı tiyatro gösterisi çocuklarla buluştu.

Etkinliğe katılan çocuklar gösterilere eşlik etti.

Talas Belediyesinin yarıyıl tatili dolayısıyla düzenleyeceği "Maharetli ayı avcıya karşı" isimli çocuk tiyatrosu da 28 Ocak Salı günü aynı salonda saat 14.00'te başlayacak.

Program, ücretsiz olarak takip edilebilecek.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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