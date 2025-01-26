Talas'ta Yarıyıl Tatili Çocuklar İçin Renkli Tiyatro Gösterisi

Talas Belediyesinin yarıyıl tatiline giren çocuklar için hazırladığı "Küçük prens" adlı tiyatro oyunu sergilendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde müzikli ve danslı tiyatro gösterisi çocuklarla buluştu.

Etkinliğe katılan çocuklar gösterilere eşlik etti.

Talas Belediyesinin yarıyıl tatili dolayısıyla düzenleyeceği "Maharetli ayı avcıya karşı" isimli çocuk tiyatrosu da 28 Ocak Salı günü aynı salonda saat 14.00'te başlayacak.

Program, ücretsiz olarak takip edilebilecek.