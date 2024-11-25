Talas'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü Etkinliklerle Kutlandı

Kayseri'nin Talas ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Talas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program, yazar Ömer Uzunoğlu söyleşisi ile başladı.

Anadolu Rock grubu üyeleri Samir Alşanov ve Fatih Özçevik'in konser verdiği etkinliğe katılan öğretmenler keyifli dakikalar yaşadı.

Yazar Ömer Uzunoğlu, programın hazırlanmasından dolayı Talas Belediyesine teşekkür etti.